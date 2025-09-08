Milei definió una mesa política nacional y convoca a los gobernadores

8 septiembre, 2025

Tras el revés electoral frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei encabezó este lunes, dos reuniones de gabinete en la Casa Rosada, una por la mañana y otra en horas de la tarde.

Tras la segunda reunión, el portavoz Manuel Adorni anunció que el mandatario “conformará una mesa política nacional, presidida por él e integrada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo”, a la vez que convocó a participar a los gobernadores y ampliar la representación de la provincia de Buenos Aires luego del triunfo electoral de este domingo.

