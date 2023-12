Milei: “Hoy comienza una nueva era en la Argentina”

10 diciembre, 2023

En su primer discurso luego de asumir la Presidencia de la Nación, Javier Milei aseguró que este domingo “comienza una nueva era en Argentina” que se enfocará en “la reconstrucción de nuestro país” y ratificó que aplicará un ajuste de shock que impactará sobre la pobreza, el empleo y la economía.

“Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno”, declaró en las escalinatas del Congreso.

El Presidente remarcó que “no hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y disputas sin sentido; peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso”, sostuvo.

Recordó que en 1853 “se sancionó una Constitución liberal” y “para principios del siglo XX éramos el faro de luz de Occidente”, pero “nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho ricos y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo”.

“Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. Ese modelo ha fracasado”, afirmó.

Añadió que “en estos días mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto: ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo nos deja déficits gemelos por 17% del PBI”.

Detalló que, de esos 17 puntos, “5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central”. En ese sentido, adelantó que “la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado”.

“Por el otro, es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, los cuales son responsables de los 10 puntos de déficit del mismo. De esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos”, aseguró.

El Presidente advirtió que, “dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses, aún cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI no es fácil: lo vamos a pagar en inflación”, adelantó.

Sobre la situación económica actual, remarcó que por el cepo cambiario, el sobrante de dinero y la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, “en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con eso llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan. Vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla”, prometió.

Explicó que “este número, que parece un disparate, implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo, de acuerdo a estimaciones privadas, que oscila entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. El gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación”.

“Es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe, que llevaría la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste, no puede haber gradualismo. No hay plata. No podemos endeudarnos, no podemos emitir y no podemos seguir asfixiando al sector privado con impuestos. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Los empresarios no invertirán hasta que no vean el ajuste fiscal y eso llevará a la recesión. Tengo que decirles de nuevo: no hay plata”, dijo.

“Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de la Argentina”, aseguró.

“No venimos a perseguir a nadie, nuestro proyecto no es de poder, es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego pero no vamos a permitir que la hipocresía interfiera con el cambio. A todos los dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran cambiar la Argentina los recibimos con los brazos abiertos. No importa de dónde vengan o qué hayan hecho antes, lo que importa es lo que va a venir. No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir, abrazar las ideas de la libertad es la única manera para salir del pozo que nos han metido”.

“Que quede claro, hoy comienza una nueva era en la Argentina.El desafío que tenemos por delante es titánico pero estoy convencido de que vamos a salir adelante. Porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino. Prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Estoy convencido de que vamos a salir adelante”.

“Dios bendiga a los argentinos, será difícil, pero lo vamos a lograr. Viva la libertad carajo. A ponerse de pie que vamos a salir”

