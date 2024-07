Milei invitó a la Selección a festejar en el balcón de la Casa Rosada

15 julio, 2024 0

El presidente Javier Milei celebró la nueva conquista de la Selección Argentina tras la victoria frente a Colombia, y la obtención de la decimosexta Copa América en la historia. Si bien el mandatario argentino ya se había expresado en sus redes sociales, una vez finalizado el encuentro también realizó declaraciones radiales en las que destacó el logro e invitó al plantel nacional a la Casa Rosada para festejar en el histórico balcón presidencial.

“Somos el país más ganador en la historia del fútbol, con veintitrés títulos. Así que es una noche muy especial para el fútbol argentino y para el deporte argentino, con este grupo de jugadores que son unos verdaderos titanes”, manifestó el jefe de Estado.

Ante la consulta de si le gustaría recibir a los campeones de América en la Casa de Gobierno, Milei se mostró ilusionado con la posibilidad agasajarlos. “Sí, me encantaría recibirlos, pero es decisión de ellos. El respeto a la decisión de ellos, a la decisión que tomen. Y si ellos consideran que quieren usar el balcón, les doy el uso del balcón. Si estarían dispuestos a recibirme para saludarlos, para mí también sería un placer. Pero esto es una decisión que tienen que tomar ellos porque es un triunfo de ellos, es el premio al logro de ellos”, expresó el Presidente.

Asimismo, reveló cómo festejó el gol convertido por Lautaro Martínez, en el tiempo extra del partido final. “El gol de Lautaro fue impresionante. Así que feliz, feliz, feliz. Mi grito de gol no entra en los cánones de definiciones normales, pero hagamos de cuenta que no pasó”, contó.

