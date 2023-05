Milei: “Los de JxC son los más sucios de la política, los kirchneristas por lo menos te van de frente”

28 mayo, 2023

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, analizó el panorama electoral y aseguró que puede derrotar en una balotaje tanto a Juntos por el Cambio como al Frente de Todos. También opinó que el gobierno de Alberto Fernández fue “mucho peor” que el de Mauricio Macri.

El economista libertario aseguró que la difusión de la plataforma electoral de su fuerza fue bien recibida por las bases al igual que por las personas que no lo votarían pero valoran que haya “presentado una visión”.

Sin embargo, lamentó la “deshonestidad intelectual” de algunos referentes de la oposición. “Me parece bien discutir, pero si nosotros decimos que hay que recortar las jubilaciones de privilegio, no podés decir que es un ‘recorte de jubilaciones’. Directamente le cortaron una parte a la oración”, ejemplificó.

En esa línea, aseguró que “los más deshonestos son los de Juntos por el Cambio”. “Están todo el día abiertamente y mezclando cosas intencionalmente. Son los más sucios de la política. Por lo menos los otros (por el kirchnerismo) te van de frente”, agregó. Por otro lado, Milei aseguró que las encuestas lo muestran entrando a la segunda vuelta. “No importa con quién vayamos a una segunda vuelta, les ganamos a todos”, dijo.

En caso de quedar tercero, el líder de La Libertad Avanza adelantó que no intentaría direccionar sus votos hacia ninguna fuerza. “Es filosófico, los votos son de la gente”, resumió.

Al ser consultado sobre su preferencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, se limitó a decir que el jefe de gobierno porteño es peor porque tiene “niveles aterradores de dirigismo en sangre”.

No obstante, apuntó por igual contra el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en relación a sus planteos económicos: “Recitan el mismo modelo. Uno con malos modales y el otro con buenos. Por ejemplo, los controles de precio están mal, nunca funcionaron, la inflación es siempre un fenómeno monetario. Este gobierno te manda a un conjunto de mantones para controlar los precios. Y JxC dijo que había que mandar a la policía. Estos son brutos, pero los otros te imponen leyes, como Elisa Carrió impulsando la Ley de Góndolas, o con la Ley de Alquileres. Te están diciendo que quieren hacer lo mismo”.

Por último, adelantó que su candidato a gobernador bonaerense será anunciado en 10 días. “Es hombre”, fue lo único que agregó.

También reconoció que Ramiro Marra “es quien está con mejores chances” de encabezar la fórmula en la ciudad de Buenos Aires e hizo un sugestivo silencio cuando le preguntaron si la economista del CEMA Diana Mondino será la primera en la lista de diputados porteños. “Se confirmará en la semana, falta poner el moño final”, concluyó.

