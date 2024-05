Milei, sobre la postulación de Lijo: “Tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me salve, por eso puedo hacer las reformas”

1 mayo, 2024

Luego de hablar de la media sanción en Diputados de la Ley Bases, que quedó acotada respecto de su versión original, el presidente Javier Milei se expresó sobre la controvertida postulación del Gobierno para que el juez federal Ariel Lijo integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me salve, por eso puedo hacer las reformas”, sostuvo el mandatario durante la extensa entrevista radial que dio este mediodía.

“Hay una ventaja relativa que tiene Lijo, y es que sabe cómo funciona el sistema de la Justicia en la Argentina; y si queremos hacer una reforma hay que poner a alguien que sepa cómo funciona”, dijo el mandatario y agregó que “mi único interés es que la corte falle acorde a los principios de la Constitución”.

Tras ello, Milei afirmó: “Tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me venga a salvar de algo. Por eso puedo ir al hueso, soy un tipo que está limpio. Necesito volver a los valores de Alberdi. Abrazarnos a rajatabla a la Constitución Nacional”. En ese sentido, prometió que si encontrara que un funcionario incurrió en un caso de corrupción “le pego una patada en el culo”. Y para cerrar el tema aseguró que “mi único interés es que la Corte falle acorde a los principios de la Constitución Nacional, no necesito una Corte adicta”.

Hace tres días el Presidente había dicho en diálogo con Radio Rivadavia que la postulación del magistrado federal Lijo “es una estrategia para tener una Corte que tenga un formato que respete más la Constitución, una Corte alineada con la Constitución, que es una constitución liberal”. Luego, explicó: “La expectativa es que pasen los dos (Lijo y Manuel García Mansilla). Nosotros somos el Poder Ejecutivo, no tenemos por qué meternos en el Poder Judicial, no entrometernos. Durante la campaña fui agredido por no expresarme sobre cosas que tenía que hacer la Justicia”. (lanacion.com)

