Milei votó sin dar declaraciones y en medio de un fuerte operativo de seguridad

26 octubre, 2025 0

El presidente Javier Milei votó en Almagro acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de un fuerte operativo de seguridad, pedidos de selfies y gritos de ánimo.

Tras emitir su voto, el jefe de Estado besó un bebé que le alcanzó un hombre presente dentro de la escuela y se fue sin brindar declaraciones a la prensa.

Milei regresará a la residencia oficial de Olivos, donde pasará el resto de la jornada electoral. En tanto, al atardecer se dirigirá al búnker oficialista montado en el Hotel Libertador, sobre la porteña avenida Córdoba.

