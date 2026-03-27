Milei y el fallo por YPF: “La seguridad jurídica es el verdadero patriotismo”

27 marzo, 2026 5

Luego de conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sobre el caso YPF, en el que revocó la sentencia de primera instancia que había condenado al Estado por la privatización de la firma petrolera, el presidente Javier Milei decidió grabar un mensaje de diez minutos que se emitió por cadena nacional a las 19:00.

El fallo representa un alivio significativo para las finanzas públicas, ya que deja sin efecto la indemnización que había sido fijada en 2023 y que, con intereses, habría alcanzado los u$s18.000 millones.

Una de las particularidades de su intervención fue que el Presidente reemplazó su frase habitual para finalizar los discursos, “Viva la libertad carajo”, por “Viva la patria”.

El primer mandatario reconoció que “este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia política, jurídica y diplomática del equipo de Gobierno, se logró torcer el destino a nuestro favor”. Después de enumerar la trayectoria judicial del proceso por YPF, remarcó que el fallo favorable se dio durante su gestión: “lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos”.

En su crítica hacia la gestión anterior, planteó que “nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista.

“ Hoy tenemos una nación más rica pero también más seria, que honra sus compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional”. Mencionando directamente a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, consideró que “es una afrenta a los argentinos que quieran apropiarse de este resultado”. “Estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que pudo habernos costado todo”, opinó.

“Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal”, sintetizó y, luego de mencionar que enviaron una ley contra expropiaciones, señaló que “el populismo puede aparentar ser beneficioso en el corto plazo y quedar bien frente a las cámaras, pero le envía señales al resto del mundo que trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo”.

“La mejor forma de defender los intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo. La única forma de garantizarlas es con seguridad jurídica. Eso es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato de pacotilla”, analizó el mandatario.

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