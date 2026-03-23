Milei y Novelli planeaban lanzar una moneda con la cara del Presidente

23 marzo, 2026 74

Los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) encontraron en el celular de Mauricio Novelli un grupo de WhatsApp llamado “Proj. Argentina”, donde se encontró la idea que tenía de lanzar al mercado monedas de oro y plata con la cara del jefe de Estado. Y el presidente también habría acompañado la propuesta, que finalmente se frustró tras el escándalo de $Libra.

Presumiblemente desde 2023, con Milei recién llegado a la Presidencia, el grupo “Proj. Argentina” ya tenía un bosquejo de lo que sería la moneda del mandatario: De un lado, el rostro de Milei de perfil y con el mentón en alto, y su cabello entrelazado con la melena de un león que completa el corazón de la moneda. Alrededor, el lema “¡Viva la libertad carajo!” y, en el reverso, un sol radiante.

Novelli tenía en su celular, desde fines de octubre, un documento “confidencial”. Allí apuntaban a potenciales compradores “nacionales e internacionales”, entre los que listaron “empresas, bancos, personas, instituciones, inversores”, entre otros, y destacaron que la moneda funcionaría para “ahorro y resguardo de valor, por el valor del metal”.

Con información de Infobae

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