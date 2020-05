Miles de jugadores de fútbol se quedarán sin trabajo en junio: “Es una situación muy espesa”

3 mayo, 2020 Leido: 112

El entrenador local Hugo Tenaglia se refirió a la difícil situación que atraviesa el fútbol ante la Pandemia del Covid-19 y aseguró estar muy preocupado por los 2000 jugadores que en junio se les termina el contrato.

“En las categorías de Primera un porcentaje está con un sostén de un tiempo apropiado como para seguir viviendo, pero la mayoría que son los equipos más chicos de la Primera que son los del Nacional, son los equipos de la Argentino A y B, están muy complicados. Tenemos el caso de Huracan que entregó los cheque para los jugadores y les pidieron por favor que no los presentaran en el banco y los jugadores tienen que cobrar y los presentaron en el banco y los cheques fueron rechazados y hay un lio tremendo”, expresó.

También sostuvo que “hay una discordia con los dirigentes, y los dirigentes con AFA, porque no saben cómo resolver el problema y el problema es gravísimo porque el jugador no tiene otro sustento, un 80 por ciento no tiene otro sustento que jugar al fútbol. Después esta el 20 o 30 por ciento que ha recibido toda su vida un buen sueldo y tendrá su campo, su negocio, como para sobrevivir y pasar todo esto, pero hay mucha gente que lamentablemente se va a quedar”.

Ante esto se refirió a los jugadores que van a quedar libre en junio: “Hay más de 2000 jugadores que quedan libres en junio y que la AFA les propone que les haga una prorroga cuando comienza el fútbol, a ver si empieza en septiembre o en octubre, si pueden llegar los chicos hacer algo del torneo de este año, pero prácticamente si contrato. Algunos jugadores intentaran en junio pasar a otro equipo, ahora yo me pregunto, ¿a qué equipo van a pasar si ninguno esta jugando?”.

“Cuando pasa una cosa como esta, que no ha sucedido nunca, va haber miles y miles de jugadores que lamentablemente se van a quedar sin percibir ningún sueldo y no sé lo que puede llegar a pasar. Muchos de estos chicos no tienen nada, ni siquiera estudios, pero si tuviera la vocación de trabajar, ¿dónde van a conseguir trabaja?, si esta todo cerrado. Es una situación muy espesa, muy embromada para todas estas familias y si te pones a pensar te da mucha pena”, agregó.

Volver