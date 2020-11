Milla Neumáticos continúa con una importante demanda en el rubro agrícola y camiones

El encargado de Milla Neumáticos, Marcos Gartner, dialogó con LU 24 para comentar como se está llevando a cabo la actividad del comercio en el marco de la pandemia del coronavirus. Si bien el rubro agrícola y los camiones continúan “movilizándose” con normalidad, Gartner admitió que hay una baja en cuanto a la venta a particulares: “estamos dividiendo en dos el negocio, por un lado tenemos los clientes particulares que normalmente viajaban dejaron de viajar con el asunto de la pandemia y viene caído lo que es auto y camioneta a nivel particular”.

“El campo nunca paró de trabajar, es la maquinita que no afloja. Por ejemplo la camioneta que va al sector agropecuario se vende bien, no hemos tenido caídas en eso y tampoco lo que es el rubro agrícola”, sostuvo, al tiempo que lamentó “tener un poco de faltante de mercadería”.

“Hay faltantes en las medidas de mayor rotación, pero lo suplimos con productos de la misma medida con un diseño que no tiene tanta rotación”, indicó.

Respecto a la financiación, el encargado de Milla dijo que “tenemos el Plan Ahora 12 y Ahora 18, donde la primer cuota se empieza a pagar tres meses después. La tasa de interés de los dos planes son bajísimas”.

“Los trabajos los hacemos en el día, alineación balanceo y colocación de cubiertas, como así también tren delantero. Incorporamos baterías, la línea Roverano que es industria nacional y Moura que es equipo original de varios vehículos”, finalizó.

