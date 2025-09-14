Milla Neumáticos y GRI nuevamente en la Expo Rural
Milla Neumáticos ofrece planes especiales de financiación para todos sus productos.
Leandro Alem, desde el stand de la firma en la Exposición Rural dijo a LU 24 “hemos tenido consultas y estamos a la expectativa, tenemos planes de descuentos en el marco de la exposición, en 3, 6,9 y 12 cuotas con una tasa bastante razonable para toda la gama de autos, camionetas y tractores”
Mariano Mato, de la empresa CRI, neumáticos fabricados con caucho natural en Sri Lanka, acompaña a Milla en el stand.
Aseguró al móvil de LU 24 que el producto que exhiben: “es premium, con precios muy acomodados, con cubiertas radiales con fechas de garantía especial, de tres años de garantía y en lo que es cubierta común dos años de garantía. Está probado y documentado que se banca cuatro campañas agrícolas”,