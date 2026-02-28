Millonaria donación del Club 24 de Abril al Jardín 921 de Claromecó

Desde el Club Tres Arroyos 24 de Abril, informaron sobre la donación de material didáctico y 20 libros didácticos infantiles, equivalentes a 2 millones doscientos mil pesos, al Jardín 921 de Claromecó.

Dicha suma se reunió con la Polla Solidaria acierte el número de participantes en las 24 Horas de la Corvina Negra, la entidad agradece al Club Cazadores por permitirles realizar dicha actividad durante el concurso, como así también a quienes participaron permitiendo realizar está donación.

