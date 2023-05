Millonaria inversión: Kicillof anunció la puesta en valor del autódromo Juan Manuel Fangio

23 mayo, 2023

En mayo del año pasado, el gobernador Axel Kicillof visitó el terruño de la leyenda del automovilismo mundial, Juan Manuel Fangio, para la entrega de escrituras a vecinos de Balcarce, y fue allí que conmovido por el museo del quíntuple campeón del mundo, decidió poner en valor el mítico autódromo que lleva su nombre.

Un año después, este martes el mandatario finalmente anunció desde Casa de Gobierno, y con la presencia de la familia Fangio, una inversión millonaria que se destinará a obras de reacomodamiento del autódromo Juan Manuel Fangio, con el objetivo de la vuelta a Balcarce del Turismo Carretera.

Para ello, la Provincia desembolsará 583 millones de pesos, los cuales a través de un convenio con el municipio se utilizarán principalmente para el refuerzo de las medidas de seguridad del autódromo, como muros de contención y alambrados, entre otras.

“La provincia de Buenos Aires es fierrera, y esta actividad tenía un hueco, un agujero, una falta, que los que son amantes del automovilismo la conocen”, expresó Axel Kicillof en relación al cese de las competencias más importantes de Argentina en Balcarce, en particular desde la muerte en 2011 del piloto Guido Falaschi durante la décimo quinta fecha de Turismo Carretera.

“El autódromo tiene muchísimas particularidades por dónde está emplazado, por la belleza que hay y por lo que simbólicamente significa. Desde la primera visita se planteó la necesidad de poner en valor, revitalizar y revivirlo en todo su esplendor. Había un coro de opiniones diversas sobre los costos y el proyecto más adecuado, los tiempos, muchas cuestiones que lo hacían un problema en su ejecución, cómo hacer para poner en marcha el autódromo en su plenitud”, relató.

Kicillof contó que puso al exsecretario de Transporte, Alejo Supply, a estudiar el tema y buscar los especialistas en la materia, lo que “llevó bastante tiempo”, y destacó: “en la última visita me preguntaron si se iba a arreglar el autódromo y pronuncie la palabra mágica que es sí. Y hoy me llena de alegría que estemos dando este paso. Acá estamos, llevando adelante esa práctica tan importante que es cumplir con la palabra de uno. Vamos a hacer esta obra, que es un pedido, una demanda. Es una joya en bruto de la Provincia, un desperdicio no tenerlo funcionando”.

Además, el gobernador valoró al automovilismo y dijo que “tiene una vida, una vitalidad, una capilaridad que lo convierte en uno de los deportes más importantes, que moviliza a miles y miles de personas y que son tanto los fanáticos como los que pertenecen a la industria y al deporte”.

Por otro lado, el mandatario agradeció a la familia Fangio y a los pilotos Hugo Mazzacane y Marcos Di Palma, y cerró: “Para lo que significa el automovilismo en Argentina, esta no es una cuestión local de Balcarce ni de la Provincia, es algo que está en el corazón del automovilismo; es la cuna de Fangio, con todo lo que significa. En nombre de esa tradición, esa historia, de algo que significa movilización de recursos, pero felicidad, este anuncio es algo que supera la frontera de la Argentina”. (infocielo.com)

Volver