Millonaria inversión: Vialidad Rural sumó nuevo camión IVECO y maquinaria

3 septiembre, 2025 0

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Vialidad Rural, incorporó un nuevo camión IVECO de 240 CV, que permitirá optimizar el traslado del topador.

La inversión total asciende a 136 millones de pesos, de los cuales la Provincia colaboró con un 30% , reafirmando el trabajo conjunto para fortalecer los servicios en nuestro distrito.

Además, junto al camión, se sumó un nuevo carretón, lo que representa una renovación importante en la flota de maquinarias viales.

Esta inversión millonaria se enmarca en el plan de modernización de equipos, con el objetivo de brindar un mejor servicio a los vecinos y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad tresarroyense.

