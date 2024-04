Millonario construyó un centro de entrenamiento militar único en medio de La Pampa

30 abril, 2024

Javier Catoni, el millonario que construyó un centro de entrenamiento militar único en medio de La Pampa, habló con LU 24.

Trabajó como agente de seguridad para las familias más poderosas de Europa y Medio Oriente. Su experiencia le permitió fundar su propia empresa, y decidió poner al servicio sus conocimientos.

En 2018 creó una base de 300 hectáreas, donde se pueden realizar una gran variedad de ejercicios terrestres y aeronáuticos, completamente equipada. “Es un pedacito del primer mundo en la provincia de La Pampa”, aseguró.

La base tiene como objetivo simular situaciones reales que puedan enfrentar diferentes fuerzas, desde militares hasta equipos de rescate y bomberos, abarcando entrenamiento de tiro, escalada, lucha contra incendios, rescate de personas y hasta catástrofes naturales.

La impresionante instalación se encuentra ubicada a solo 70 kilómetros de la capital, Santa Rosa.

Cuenta con un helicóptero Robinson 66 modelo 2022 equipados con cámaras infrarrojas, térmicas y nocturnas, elementos que, según Catoni, en Latinoamérica no es único. Además, hay un fuselaje de avión diseñado para simular diversas situaciones, así como una “casa de fuego” destinada a la práctica de eliminación de amenazas con blancos fijos.

Entre los recursos del centro de entrenamiento de élite también se encuentran varios autos Cam Am.

No solo entrenan escuadrones o grupos de otros países, también hay cursos para personas con ningún tipo de preparación militar que quieran adquirir habilidades de defensa personal.

“Nadie en Argentina cuenta con los recursos que tenemos acá”, finalizó.

