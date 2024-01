Milton Ianiro, feliz tras ganar en Marisol: “es mi primer podio”

21 enero, 2024

Este domingo por la tarde, LU 24 dialogó en exclusiva con Milton Ianiro, flamante ganador del concurso de pesca la corvina de mayor peso en el Balneario de Marisol y de acreedor del jugoso premio de $3.000.000.

“llegamos, elegimos lugar y estuvimos antes de los 8 kilómetros. Arrancamos los primeros tiros y no picaba, yo arranqué con una línea rastrera. La corvina que saqué me picó a las dos de la tarde, y pese a que estaba enredado con un compañero, la alcancé a sacar justito”, comentó.

Y sobre el pique en la jornada de hoy, Ianiro analizó: “hoy estuvo rara la pesca, porque no hubo corvinas. Cuando llegué pensé que no iba a ver pescados porque el agua estaba muy clara. Después de mar lleno salieron algunas otras corvinas, y salieron algunos chuchos grandes, pero no valía.”

Finalmente, dio sus sensaciones luego del triunfo y concluyó: “estoy muy contento, porque este de hoy es mi primer podio. Le tengo que agradecer a mis viejos que me bancan en todo, a mi abuela y mis compañeros de pesca. La organización en este torneo fue realmente muy buena.”

