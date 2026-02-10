Ministerio de Salud Provincial en Tres Arroyos: acciones de promoción y prevención

10 febrero, 2026 0

Promotores y promotoras de Salud mediante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires llevan adelante acciones de promoción y prevención en distintos espacios públicos de nuestra ciudad.

Las actividades incluyen controles de tensión arterial, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) con entrega gratuita de preservativos, y acciones de prevención del dengue con entrega de repelentes, acercando cuidados esenciales a la comunidad.

Las jornadas se realizan de lunes a viernes, de 9 a 12 horas durante el mes de Febrero, en el Paseo Español, Plaza San Martín y Plaza España.

Estas acciones territoriales fortalecen la promoción de la salud comunitaria, permiten la detección temprana de factores de riesgo y garantizan el acceso a información y herramientas de cuidado, reafirmando la importancia de un Estado presente que trabaja de manera sostenida por el bienestar colectivo.

