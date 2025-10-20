Miqueleiz Inmobiliaria remata en Avenida Monteagudo 45

20 octubre, 2025 0

Un nuevo remate de Miqueleiz Inmobiliaria se llevará a cabo este lunes a partir de las 15:00 horas y de manera presencial en Avenida Monteagudo 45. Para saber más detalles, LU 24 mantuvo una conversación con el martillero, Agustín Miqueleiz.

Según lo detallado por el propio martillero en la nota, comentó que se podrán encontrar con un motor de un Volkswagen Escarabajo además de: un tráiler para turismo, heladera, compresor, portones, aberturas, muebles, artículos del hogar, anafe industrial 3 hornallas, freidora de acero inoxidable, aspiradora, embutidora industrial, sanitarios y varios artículos más.

También, invitó al público a acercarse a la exhibición que se dará a partir de las 10:00 hasta las 12:00 horas para que puedan ver la calidad de los productos antes del remate.

Para finalizar, detalló que la comisión será del 10% a cargo de los compradores y para fotos, podrán verlas en su Facebook: Remates Miqueleiz o en Instagram: Miqueleiz Remates, además de poder contactarse al (2983)-425731.

Volver