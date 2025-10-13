Miqueleiz Inmobiliaria remata en Hipólito Yrigoyen 644

13 octubre, 2025 0

Un nuevo remate de Miqueleiz Inmobiliaria se llevará a cabo este lunes a partir de las 17:00 horas y de manera presencial en Hipólito Yrigoyen 644. Para saber más detalles, LU 24 mantuvo una conversación con el martillero, Agustín Miqueleiz.

Según lo detallado por el propio martillero en la nota, comentó que se podrán encontrar con un importante conjunto de muebles y útiles para el hogar, además de artículos para camping y alpinismo, junto con un buda y elementos para la práctica de yoga.

También, invitó al publico a acercarse a la exhibición que se dará a partir de las 16:00 horas para que puedan ver la calidad de los productos antes del remate.

Para finalizar, detalló que la comisión será del 10% a cargo de los compradores y para fotos, podrán verlas en su Facebook: Remates Miqueleiz o en Instagram: Miqueleiz Remates, además de poder contactarse al (2983)-425731.

