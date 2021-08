Miramar se consagró campeón de la Copa Invierno de hockey sobre patines de Municipal

Las chicas de Miramar se impusieron en la final, del día de hoy, sobre Argentinos Juniors Blanco por 3 a 1 adjudicándose la Copa Invierno, con buen desempeño de equipo, en una final apretada, bien jugada de la mano de su figura, la capitana Guiliana Fiorenzo. También se destacó en las campeonas la arquera Melisa Negrete.

Además, hubo una Excelente organización del Sindicato Municipal, con esta Copa, muy ponderada por las jugadoras de afuera. El Sindicato Municipal B finalizó tercero y Huracán Blanco terminó cuarto.

Los resultados del día de hoy

Argentinos Rojos 2 vs Huracán Rojo 1; Sindicato Municipal A 2 vs Sudamérica (Entre Ríos) 2; Huracán Blanco 1 vs Sindicato Municipal B. 3.

Posiciones finales

Campeón Miramar; 2º Argentinos Juniors Blanco; 3º Sindicato Municipal B; 4º Huracán Blanco; 5º Sindicato Municipal A; 6º Sudamérica (Entre Ríos); 7º Argentinos Juniors Rojo; 8º Huracán Rojo.

