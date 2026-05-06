Misa en honor a la Madre de Luján el viernes a las 17:00

6 mayo, 2026 0

Este viernes, a las 17:00, en el templo de la parroquia Nuestra Señora del Luján, se celebrará una misa donde se podrá “vivir un momento de oración, recorrer la historia de la Virgen de Luján y celebrar juntos la Santa Misa”.

Al finalizar, se compartirá mate cocido ofrecido por los Scouts y venta de pastelitos para colaborar con la parroquia.

Por otra parte, informaron que debido a las condiciones climáticas no se podrá realizar la tradicional procesión.

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