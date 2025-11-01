Misas por el Día de los Fieles Difuntos (audio)

Este domingo, Las Parroquias del Carmen y Luján conmemoran el Día de los Fieles Difuntos. Por tal motivo, el padre Roberto Buckle en diálogo con LU 24 dijo “quiero invitar a toda la comunidad para unirnos en oración por nuestros seres queridos, pidiendo que descansen en paz”.

“Para la ocasión, tenemos preparadas dos misas una a las 12 en la Capilla del Cementerio del Sosiego y la segunda desde las 16 en la Capilla del Cementerio Municipal”.

Nuestro Señor dijo “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá” luego, aseguró “con mucha fe y esperanza, recordamos a quienes ya partieron, confiando en el amor eterno de Dios”.

