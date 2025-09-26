Misterio en Chaco: cayó un objeto metálico del cielo

Un hecho insólito sorprendió a vecinos del ex Campo Rossi en Puerto Tirol, Chaco.

Según el reporte policial, alrededor de las 18:15 del jueves, varios habitantes observaron la caída de un objeto metálico desde el cielo.

Personal policial llegó al lugar y, junto al propietario del predio, Ramón Ricardo González de 47 año), constataron la presencia de un elemento cilíndrico metálico que quedó incrustado en el terreno tras el impacto.

Intervino el Departamento de Bomberos Metropolitana para descartar riesgos de explosividad o toxicidad. La zona permanece acordonada y bajo resguardo, a la espera de especialistas.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis. El hecho mantiene en vilo a la comunidad local.

