¿Mito o realidad en nutrición?

11 julio, 2024

¡Necesitamos comer comidas más calóricas en invierno!

Mito. La cantidad de calorías no depende de la estación del año sino del gasto que tenemos. Es verdad que nos dan ganas de comer comidas calientes, como guisos o pastas, pero podemos sumarle valor nutricional si les agregamos verduras o legumbres.

¡Si querés bajar de peso, no tenés que comer papa!

La realidad es que va a depender de como las prepares y que cantidad comas, si ocupan un cuarto de plato, y son los hidratos del mismo, no tenemos que sacarlas para perder peso corporal. Siempre es recomendable variar la alimentación, por ende, comer todos los días papas tampoco sería equilibrado.

¡El desayuno es la comida más importante del día!

Depende para quién y cuál sea su rutina y costumbre. Muchas veces, entre las personas que no desayunan, hay una prevalencia mayor de tener sobrepeso, obesidad o enfermedades metabólicas. Esto suele deberse a desordenes en la alimentación, pero no por el desayuno en sí. Siempre la recomendación en personas sanas, es conocer las señales del cuerpo y respetarlas, si tengo hambre cuando recién me despierto desayuno.

La alimentación tiene que ser a medida de cada uno de nosotros, lo que funciona en algunas personas no va en otras. Conocerse es la clave para una mejor calidad de vida.

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

