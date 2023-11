Mitos en nutrición

23 noviembre, 2023

Si bien el acceso a la información a través de la tecnología tiene muchos beneficios, a veces nos sobrecarga de contenidos en referencia a la alimentación y no siempre los datos son certeros.

En esta oportunidad revisamos algunos de los mitos más frecuentes en referencia a los alimentos y sus beneficios, calidad, cantidad de calorías, entre otras cosas.

¿Comer huevo aumenta el colesterol en sangre? (mito)

La evidencia científica indica que no es así, aunque la yema posee contenido de colesterol su consumo no aumenta los niveles de este en sangre. El porcentaje mayor de nuestro colesterol sérico no proviene de la alimentación, sino que viene de nuestro propio metabolismo. Lo que tenemos que disminuir es el consumo de grasas trans y saturadas.

¿El pan blanco engorda más que el pan integral? (mito)

La realidad es que ambos tipos de panes aportan prácticamente la misma cantidad de calorías, no es una diferencia significativa. Sin embargo, el pan integral aporta fibra dietética que contribuye a disminuir el colesterol y aumentar el tránsito intestinal.

¿El limón en ayuna nos hace quemar grasas? (mito)

Hasta el momento no hay evidencia científica que acredite que un alimento tiene esa función, lo que nos ayuda a quemar grasa es comer menos calorías de las que el cuerpo necesita y para lograr déficit calórico, y de esa forma usar las grasas como fuente de energía.

¿Si como carne (proteínas) con fideos (carbohidratos) en la misma comida engordo? (mito)

Claramente la mezcla no es lo que nos lleva a subir de peso, sino las cantidades, calidades y frecuencia con la que consumimos los alimentos. El plato completo integra todos los macronutrientes (proteínas, hidratos y grasas) en una misma comida, todo tiene que estar en las cantidades adecuadas.

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764

