Mitos y verdades de la alimentación

10 abril, 2026 0

1️ “El pan engorda”

👉 MITO

“El pan no es el problema… el problema es cuánto y con qué lo acompañamos. No es lo mismo usarlo en un desayuno, que comer pan todo el día sin darnos cuenta.”

2 “La fruta de noche engorda”

👉 MITO

“La fruta no tiene horario para engordar. Es una excelente opción también de noche. Mucho mejor que caer en otro postre o alimentos ultraprocesados.”

3 “Después de los 40 es imposible bajar de peso”

👉 MITO

“Es más desafiante, sí… pero no imposible. Cambia el cuerpo, hay que ajustar hábitos, afinar la alimentación, y sostener los cambios.”

4 “El azúcar mascabo tiene menos calorías que el blanco”

👉 MITO

“Es un poco menos procesado, sí… pero sigue siendo azúcar. El cuerpo lo usa igual, es mejor calidad que la blanca pero en calorías muy similar, hay que reducir su consumo.”

5 “Hay que dejar los carbohidratos para bajar de peso”

👉 MITO

“Los carbohidratos no son enemigos. El problema es el exceso y la mala calidad. El cuerpo los necesita, preferí harinas de legumbres, integrales que aportan más fibra y saciedad.”

6 “Comer sano es más caro”

👉 MITO

“Si volvemos a lo básico —verduras, frutas, legumbres, huevos— muchas veces es más económico que los productos ultraprocesados.”

7 “Los productos ‘light’ no engordan”

👉 MITO

“Que diga ‘light’ no significa que podés comer sin límite. A veces tienen menos azúcar… pero más de otra cosa.”

Menos mitos, más sentido común: comer mejor no es hacer magia… es hacer pequeños cambios todos los días.

Lic. en Nutrición Carolina Tedesco (MP 6764)

Divulgadora en salud y bienestar – Estamos de 10 – LU24 – Seguinos en redes para más novedades: @carotedesco_nutricion @modonutt

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