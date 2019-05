Moccero y su decisión de volver: “La gente pide la unión de la oposición y terminar con este gobierno nefasto”

Tras dar a conocer que será precandidato a intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, dijo en diálogo con LU 24 que “uno no puede perder nunca la ambición política”. De esta manera confirmó que se postulará por el Frente Único por Suárez, conformado por el Movimiento para la Victoria (vecinalismo), el Partido Justicialista y el Frente Renovador.

Asimismo aseguró que tomó la decisión de intentar volver a ser intendente ante “la dramática situación que vive Coronel Suárez”.



Respecto a la conformación de su equipo, explicó que “estamos trabajando y si bien no tenemos todos los nombres, quien encabezará la lista de concejales será Mauro Moccero, contador, sobrino mío, que viene militando en todos lados y yo quería que sea candidato a intendente aunque él dice que no es su hora. También está el odontólogo Ponce”.

“La gente de la comunidad pide a gritos un cambio y que nos unamos para trabajar más allá de los cargos. Eso me ayudó y motivó para volver a ser candidato”, indicó.

“Espero que se unan para todos”

“Yo soy de la idea de que Alberto Fernández sea presidente. Espero que se unan todos y Massa se le sume. Basta de internas, me parece que el país, que es un caos, no resiste una más ni tampoco la gente. Estos políticos deben dar el ejemplo y levantar el país como lo hizo Néstor Kirchner.

La gente quiere que los mejores hombres y mujeres de cada partido político hoy se unan en la oposición y terminen con el flagelo de este gobierno que ha sido nefasto y nos está hundiendo a un nivel de mucha bajeza”, finalizó.