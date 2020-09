“Moda de rápidos y furiosos”: Cordiglia advirtió que continuarán secuestrando vehículos para terminar con las picadas

5 septiembre, 2020

El secretario de Seguridad Municipal, Jorge Cordiglia, por LU 24 se refirió nuevamente a la realización de “picadas” en distintos puntos de la ciudad y remarcó que en la noche de ayer se concretaron operativos de manera conjunta entre las fuerzas de seguridad y personal del área que encabeza.



Aseguró que continuarán secuestrando motos y autos, como así también implementando estrategias para contrarrestar “la moda de rápidos y furiosos”.

“Anoche hicimos operativo durante casi 3 horas con policía, la gente de la Secretaría e inspectores de tránsito en una zona amplia de la ciudad. Claro que por una cuestión operativa y en pandemia, se trabaja con el 50 por ciento del personal por turnos, porque si hubiera un caso, deberíamos cerrar la secretaría. Entonces, tratamos de recargar los turnos y llegar a todos”, explicó.

Secuestros y clausura por venta de alcohol

Mencionó que ayer se secuestraron dos vehículos y 6 motos y concretaron en León 1400 la clausura de un local por venta de alcohol en horarios no permitidos. “Hubo además dos denuncias de fiestas en casas y dieron resultado negativo en el operativo”.

Cordiglia, indicó que anoche estuvieron sobre Av. Moreno hacia el Parque Cabañas y en Av. Libertad hacia el Camino de Circunvalación con este tipo de situaciones. “Seguramente no estamos llegando a cubrir todo, pero se hace un fuerte esfuerzo”.

Advirtió que en los operativos “no hay disuasión, en si es secuestrar el vehículo, llevarlo y ponerlo a disposición de la justicia. Pero cuando el efectivo quiere detenerlo, te tiran el vehículo encima y hay que usar estrategias como cortes de calle y demás. Cuando se logra, vamos a ir disminuyendo el parque automotor que hace estas cosas, con la moda de rápidos y furiosos. Hoy se va a duplicar la cantidad. Esto se hace vienes, sábado y domingo e implementaremos los mismo en días de semana porque también andan”.

Asimismo, en relación al hecho que protagonizara días atrás la edil Tatiana Lescano señaló: “hablé con el comisario Ceglie, me dijo que está esperando que la edil vaya a hacer la testimonial para volcarlo a la justicia al hecho y seguir adelante con la investigación, ya que ellos dijeron que querían hacerlos desde el Concejo Deliberante”.

