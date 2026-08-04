Modernización de la gestión: acuerdo entre intendentes de La Plata y Bahía Blanca

4 agosto, 2026 0

Julio Alak y Federico Susbielles, intendentes de La Plata y Bahía Blanca respectivamente, firmaron un acuerdo entre ambas ciudades con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y realizar políticas conjuntas para modernizar la administración pública.

Entre los puntos de este llamado “acuerdo de hermanamiento” también se destacó el impulso conjunto en la planificación urbana y la promoción del desarrollo regional.

Al respecto, Alak destacó la importancia estratégica de la ciudad del sur bonaerense: “Bahía Blanca tiene un perfil académico, productivo y cultural muy fuerte, es una ciudad de enorme relevancia. Los argentinos y los bonaerenses la sienten como una de las ciudades más relevantes que ha construido nuestra patria en sus 200 años”, afirmó.

El jefe comunal platense, además, expresó que “La Plata fue una de las primeras ciudades de América en ser planificada antes de poblarse y Bahía Blanca está encarando un proceso de ordenamiento urbano. El urbanismo es muy importante”, sostuvo, al tiempo que señaló que llevó a Bahía Blanca un primer ejemplar del plan platense antes de su presentación oficial.

Por su parte, Susbielles señaló que ambas ciudades comparten múltiples desafíos y oportunidades de desarrollo. “Hace tiempo venimos conversando con Julio Alak para que Bahía Blanca y La Plata puedan generar mecanismos de colaboración y trabajo conjunto ya que tienen temas de mucha similitud”, expresó.

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