Modifican sistema de peajes: Llegan los “free flow”

14 octubre, 2025 0

El Gobierno Nacional volvió a modificar la Ley de Tránsito y Seguridad Vial con un decreto. Esta vez, es para acelerar la puesta en marcha de los peajes free flow, una versión renovada del TelePASE.

El mencionado Decreto 733/25 firmado por Javier Milei establece que para el 31 de diciembre de 2026 “todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras y/o con vías free flow, dejando a la Dirección Nacional de Vialidad la facultad de “modificar los plazos cuando las características de cada tramo o estación de peaje así lo justifiquen”.

Según se explica en la normativa oficial, los peajes free flow son “vías no canalizadas que operan con identificación automática de vehículos y dispositivos TelePASE sin la existencia de barreras”.

El decreto que se publicó en el Boletín Oficial este martes sostiene que esta tecnología promueve “un tránsito vehicular más fluído y seguro“, destacando que para las autoridades de vialidad este sistema es “prioritario” para organizar los nuevos sistemas de peaje en todo el país.

