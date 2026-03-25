“Modo Clases” el Municipio acompaña a entidades educativas por segundo año consecutivo

25 marzo, 2026 0

El Municipio de Tres Arroyos, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, continúa impulsando el programa “Modo Clases”, una iniciativa que por segundo año consecutivo acompaña a instituciones educativas del distrito con la entrega de materiales esenciales para el desarrollo de sus actividades diarias.

El programa contempla la provisión de materiales educativos, pedagógicos y también insumos destinados al mantenimiento de los espacios, entendiendo que el funcionamiento cotidiano de cada institución requiere recursos integrales. De esta manera, no solo se fortalece el trabajo en el aula entre estudiantes y docentes, sino también el sostenimiento general de cada establecimiento.

En esta nueva etapa, ya se realizaron entregas en distintas instituciones, entre ellas escuelas como la 501, 502, escuela 48, escuelas rurales, jardines de infantes, el Jardín Frutillitas y diversos espacios de aprendizaje, alcanzando a una amplia comunidad educativa.

“Modo Clases” es posible gracias a una inversión sostenida con fondos municipales, y forma parte de una gestión que busca estar presente donde más se necesita, acompañando a cada institución en su día a día.

Desde el Municipio destacaron que en las próximas semanas las entregas continuarán en localidades del distrito y en otras instituciones que aún no han sido alcanzadas.

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