(audio) Juan Moizzi: “ El mural hecho por Alan Arias refleja lo que fue Istilart”

23 abril, 2026 68

Quedó instalado en el Parque Industrial de Tres Arroyos el mural que recuerda a Juan Bautista Istilart realizado por el artista Alan Arias.

Para referirse a la figura del ícono del empresariado tresarroyense, LU 24 entrevistó a Juan Moizzi quien realizó un libro sobre la figura de Istilart, y expresó que “este es uno de los tantos homenajes que tiene que tener Juan Bautista Istilart”.

“Vimos que el proyecto de Alan Arias era para darle continuidad a este proyecto para poder materializarlo, y en el rol que me toca pude acercar las partes para poder realizar este monumento”, sostuvo.

Es imponente por el detalle y la forma en que se realizó la obra, Alan se lo tomó como algo muy personal, una deuda que tenía él con Istilart, y creo que también en el diseño y los materiales hacen que tengan un mensaje, como los productos emblema que tienen ese apellido, reciclando la chapa y fierros, trayendo a la memoria el recuerdo de las cocinas y otros productos que ideó Istilart”, dijo.

“Lo que más lo define a Istilart es su legado, nosotros cuando hicimos el año pasado el Conversatorio, es lo que el dejó en las casi 20 instituciones que tienen su apellido, sus firmas, que deja a nosotros un montón de entidades en la que integró, comprometiéndose muchísimo al desarrollo de Tres Arroyos que estaba en sus primeros días, y tuvo a una persona que dio de sí mismo para que Tres Arroyos sea lo que es hoy”, explicó.

“Queremos que la ciudad pueda tener presente toda esa historia, ese proyecto y para quien la quiera visitar está frente al centro de capacitación, en el Parque Industrial, invitamos a todas las delegaciones escolares a conocerlo”, concluyó.

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