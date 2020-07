Molesto con el Intendente, renunció “Quito” Di Rocco a la presidencia del Centro de Jubilados

El presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos, Roque Di Rocco, anunció por LU 24 que renunció a su cargo y dijo sentirse molesto porque ninguna autoridad municipal lo informó oficialmente sobre los protocolos a implementar para la habilitación de los servicios de podología y enfermería, tal como se dio a conocer este martes. Considera que el Intendente tiene una “cuestión personal” contra él.

“De palabra no quiero nada, no se habilita”

“Yo fehaciente no tengo ninguna información, me llama la secretaria diciéndome de que han estado ayer, no sé si han hecho los protocolos que corresponden, porque para habilitar los bares y los restaurantes los hacen y firmados por el Dr. Guerra. De mi parte mientras no esté ese protocolo no va a ser habilitado porque de palabra no quiero nada”, aseguró.

“Hace un mes y medio que estoy tratando de hablar con el Intendente y nunca me atendió, es una falta de respeto total hacia la institución y a mí me va a tener que dar cuentas”, sostuvo. Y agregó: “si está ofendido por mis escritos en Facebook que me lo diga personalmente como lo hace la gente con hombría y de bien”.

Sobre la dimisión manifestó que “lamentablemente lo siento porque durante casi cuatro años he estado al servicio de la comunidad y me veo en la obligación de renuncia porque parece que el Intendente tiene algo personal conmigo y no quiero que eso lo lleve al Centro”.

Además, informó que decidió iniciar acciones legales por “abandono de persona” y “discriminación”.

