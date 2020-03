Molinos Tres Arroyos: la solidaridad se hace entre todos. Los trabajadores son primordiales

31 marzo, 2020 Leido: 29

Desde el directorio de Molinos Tres Arroyos SA, y su presidente en particular, Martín Galilea, se hizo llegar el merecido agradecimiento al personal que está concurriendo regularmente a sus tareas diarias, comprometido no solo con la fuente de trabajo, sino con la necesidad imperiosa de fabricar alimentos, y de manera especial en este momento por el que vive el mundo en general, el país en particular y más acotado el círculo de Tres Arroyos y la región.

No hay falta de empleados, en todas las secciones, el movimiento y la producción es como un día normal. La parte de molienda funciona sin ningún tipo de inconvenientes y lo mismo la fábrica de fideos.

Un reconocimiento especial para el área de transporte, descarga de insumos y materia prima y carga del producto terminado. Por otro lado, la empresa Molinos Tres Arroyos informa que la entrega solidaria de fideos se ha canalizado a través de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad exclusivamente, a quienes deberán recurrir instituciones, particulares, y entidades barriales. No se realizan ventas a particulares deseosos de donar, por lo que deberán hacer conocer sus intenciones a través del Municipio. La empresa ha dispuesto ampliar notoriamente la partida que anualmente destina como colaboración a los que más necesitan, mediante la Municipalidad.

Volver