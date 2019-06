Molinos Zalla celebra el día del Molinero con más tecnología y nuevos mercados

En el día del Trabajador Molinero, el gerente de Molinos Zalla, Hugo Díaz, destacó la inversión en tecnología y la búsqueda de nuevos mercados que está emprendiendo la firma, que además mañana cumple 14 años. El molino radicado en Tres Arroyos emplea en forma directa a 18 personas, pero genera también trabajo indirecto al tercerizar varios servicios como el transporte y el mantenimiento.



“La actividad molinera está dentro del contexto del país en general; hemos pasado momentos peores, por lo que podemos decir que si el presente no es brillante, estamos trabajando bien, y respecto de nuestra empresa, la dinámica es muy importante. Mañana se van a cumplir 4 años del cambio de dirección de la empresa, que ha decidido darle un impulso muy importante a la incorporación de tecnología”, enfatizó Díaz. En este sentido, aseguró Díaz que tras la importante apreciación que tuvo el año pasado la harina como consecuencia del alza en los precios internacionales del trigo y la devaluación del peso, hoy la situación se ha estabilizado. “El producto final de nuestra industria, que es el pan, es muy sensible a todo, al bolsillo del consumidor y al aspecto social, pero nosotros no podemos más que acompañar el precio del trigo, que al tomar un valor interesante, junto con los ajustes de tarifas y salarios, nos obligó también a ajustar precios”, consideró.

Zalla está en pleno desarrollo de nuevas zonas para comercializar sus productos, y para eso el aporte de la tecnología y la búsqueda de mejorar la gestión de calidad y control de procesos son fundamentales sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una PyME.

Finalmente, el gerente saludó a los trabajadores molineros en su día, y destacó que “lo más importante para nosotros es diferenciarnos en cuanto a la calidad de los productos y mantener la fuente de trabajo”.