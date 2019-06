Mónica Pericolo se jubila tras trabajar 40 años en Anses

Hoy, tras 40 años de trabajo, Mónica Pericolo se retira de la Anses, organismo del cual en varias oportunidades estuvo a cargo en una extensa e impecable trayectoria laboral, durante la cual siempre estuvo capacitándose por los permanentes cambios en las leyes previsionales, la instrumentación de diferentes moratorias y la asignación de otras muchas tarea tras la creación de la Asignación Universal por Hijo y la otorgación de los préstamos a los beneficiarios de la Anses.



Sus familiares fueron a recibirla a las cuatro de la tarde, al término de su horario laboral haciendo sonar cornetas, silbatos y portando carteles, algunos de los cuales quedaron fijados en la entrada del organismo.

“Mucha emoción sentí cuando cerré la máquina y puse apagar y dije ‘esta máquina no la prendo más’, me emocioné un poco ahí y me di cuenta que termina una etapa de la vida muy linda y empieza otra hermosa”, dijo Mónica al móvil de LU 24.

También expresó: “Muy feliz de haber pasado por este Anses, que da tanto a la gente, y quedan en muy buenas manos con los empleados que quedan, y que son muy buenas personas todos”.

De ahora más, manifestó que va a disfrutar de la vida: “El camino sigue y hay mucho por hacer, y que uno lo posterga por el trabajo, y ahora a disfrutar de esa etapa de la vida”, cerró.