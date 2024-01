Mónica Posse, entre su nuevo libro, más canciones y el despertar de la consciencia

9 enero, 2024

La emblemática artista Mónica Posse, habló en la jornada de este martes por la mañana en exclusiva con LU 24 y comentó acerca de los nuevos proyectos que se vienen y cómo está trabajando en este comienzo del 2024.

“estoy tratando de vivir el momento presente, armando el futuro. Estoy terminando un bendito libro, que me está costando, pero es mi intención terminarlo para abril. Me faltan grabar unas tres o cuatro canciones que ya tengo hechas y que quiero poner en las plataformas. También acompaño a las personas en el proceso del despertar de la consciencia.”, comentó.

Y agregó: “esto es con gente joven que tiene esta inquietud. Tenemos al pensamiento como si fuera la verdad, el rey del universo. Pero está lleno de memoria y de acuerdo a lo que viví y me enseñaron y funciono desde ese lugar. Yo puedo trabajar para no creer todo lo que dice, porque no tiene las respuestas que necesitamos. Tenemos que conectar con el punto cero, un punto neutro dentro de mí y que recibe información en este momento”.

