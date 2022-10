Mónica Posse volvió a la música y lanzó “Ama y haz lo que quieras”

24 octubre, 2022

Después de nueve años, la reconocida cantante Mónica Posse grabó una canción: “Ama y haz lo que quieras” es el single recientemente lanzado a través de diferentes plataformas.

“Estoy feliz, la canción me parece hermosa, estoy teniendo muy buena recepción de parte de la gente, comentarios muy bonitos. Hace 9 años que no grabo nada nuevo, me siento plena, muy bien”, afirmó a LU 24.

Al compararla con sus trabajos anteriores, dijo que “la letra tiene otra profundidad, una se ha vuelto más sabia. Si todo sale bien después grabaré otra”.

“Tengo muchas ganas de presentar un espectáculo nuevo. El interior del país me gusta más que Capital, pero no encuentro productores porque estoy un poco desconectada de toda esa red, hace muchos años que no voy a cantar y estoy viendo cómo conectarme para hacer conciertos”, explicó.

Por otra parte, Mónica comentó que acompaña procesos de transformación a través de la astrología, actividad que “floreció muchísimo” durante la pandemia.

