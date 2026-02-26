Monotributo y billeteras virtuales: ARCA recategoriza de oficio

26 febrero, 2026 0

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a recategorizar “de oficio” a monotributistas en función de transacciones registradas en billeteras virtuales durante 2024 y 2025. Si los ingresos acreditados superan los montos declarados, el contribuyente es ubicado en una escala superior automáticamente. La medida alcanza a todo el país.

“Este procedimiento se inicia cuando ARCA detecta que las compras, gastos o acreditaciones bancarias del contribuyente superan el límite máximo de ingresos brutos anuales permitido para la categoría en la que se encuentra inscripto”, indican desde el ente recaudador.

Según aclararon, la medida no analiza transferencias que por la ley de inocencia fiscal los montos inferiores a los $ 50 millones no requieren controles, sino cobros recibidos mediante diferentes terminales de cobro digital.

Volver