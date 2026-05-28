Monte: Convocatoria para la segunda edición del Fondo Municipal de las Artes

28 mayo, 2026 0

Desde la Dirección de Cultura de Monte Hermoso informan que a partir del lunes 15 de junio hasta el sábado 15 de agosto permanecerá abierta la inscripción y/o presentación de proyectos para acceder a subsidios y becas del Fondo Municipal de las Artes 2026.

La convocatoria está destinada a ciudadanos y organizaciones sociales de Monte Hermoso y tiene como objetivo fomentar la creatividad e innovación artística en el ámbito local, promover la diversidad e inclusión en la producción y difusión de las artes, apoyar la formación y el desarrollo de artistas, grupos artísticos, contribuir al enriquecimiento cultural y patrimonial del municipio.

Conoce todos los detalles en: https://montehermoso.gov.ar/sitio/eventos/fondo-municipal-de-las-artes/.

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