Monte habilita hoy la pesca en mar y laguna desde la costa

5 junio, 2020 Leido: 57



Hoy entra en vigencia la ordenanza que habilita la pesca sustentable y artesanal de costa tanto en mar como en laguna, dentro del partido de Monte Hermoso, solo para residentes.

Las personas que realicen la actividad pesquera, exceptuada por la presente del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, deberán cumplir con el siguiente protocolo de prevención:

Protocolo de prevención pesca de costa

1- Estará permitida la pesca de costa en el mar y en la laguna Sauce Grande; en la laguna habrá un cupo limitado de 25 personas por día, solicitando turno previo en el horario de 8:30 a 13:30 al teléfono 02921-15407045.

2- Desde el lugar de residencia al destino de pesca se deberá transitar con tapabocas/barbijo.

3- Dirigirse desde el hogar al lugar de pesca sin escalas durante la ida y la vuelta.

4- El horario permitido de pesca será entre las 8 y las 17 hs.

5- Durante el tiempo de la actividad se deberá usar todo el tiempo tapabocas/barbijo, quedando prohibido el acercamiento de personas a una distancia menor de dos metros.

6- Las comidas o refrigerios deberán ser realizadas de manera individual, asegurándose la higiene de los utensilios. No puede compartirse ningún tipo de alimento, bebida, vestimenta y/o elemento de pesca con otra persona.

7- Se deberá mantener una correcta limpieza y desinfección de manos y de todos los objetos a utilizar.

El incumplimiento de los protocolos dispuestos serán pasibles de las multas establecidas en el Código de Faltas Municipal Articulo 40, que oscilan entre 100 y 1.000 módulos y/o clausuras de hasta treinta (30) días, conforme el procedimiento del Decreto Ley 8751/77.

Día Mundial del Medio Ambiente, por una recuperación verde y sostenible

Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente -que este año tiene a Colombia como país anfitrión-. La fecha fue establecida en 1972 en la Conferencia de Estocolmo, por lo que desde el año siguiente se recuerda el día con el fin de ampliar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del ambiente.

Este año, el tema es la biodiversidad. Eventos recientes, como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora la pandemia de COVID-19, demuestran la relación inextricable entre los humanos y las redes de la vida en las que vivimos.

En este contexto, dada la situación actual por la que se encuentra atravesando el mundo, enumeramos una serie de acciones que se pueden realizar desde el hogar en pos de cuidar el medio ambiente. Estas son:

-Reciclar: sí, es clave y para poder hacerlo de forma correcta, el profesional aconsejó contactarse con una cooperativa de reciclaje o un cartonero de confianza para colaborar en este momento una vez que todo se re-active

-Racionar el agua: a la hora de ducharse muchas a veces el agua tarda en calentarse y se la deja correr, en ese momento podemos dejar un balde para juntar el agua corriendo y luego utilizarla para regar las plantas.

-Cuidar la energía eléctrica del hogar, evitar tener prendidas luces si no es necesario.

-Limpieza: todos los productos de limpieza están elaborados con químicos perjudiciales para la salud y el medio ambiente, por eso es importante, según el especialista usar lavandina, alcohol o jabón, sobre todo en este momento, en la proporción adecuada, pero no utilizar otro tipo de desinfectantes que no estén recomendados para prevenir el virus.

-Reutilizar el aceite: más que re-utilizar se recomienda guardarlo aparte y no tirarlo a la cañería, ya que puede causar daños en las mismas y contaminar mucha agua

-Tener cuidado con la calefacción: tratar de mantener la calefacción en temperaturas razonables

-Alentar un consumo responsable: todo lo que consume el ser humano tiene algún impacto en el medio ambiente. La población debe ser consciente de esto y elegir, si está la posibilidad, productos más sustentables, más locales, dentro del barrio. Esta práctica puede convertirse en un hábito cuando todo vuelva a la normalidad.

– En caso de tener un espacio disponible animarse evaluar la posibilidad de empezar un compost para reducir considerablemente la basura o incluso también confeccionar una pequeña huertita.

La Biblioteca Popular reabrió sus puertas con ingreso por turnos y servicio de delivery para adultos mayores

La Biblioteca Popular Monte Hermoso recuerda que ya retomó la atención al público los lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 horas, con turnos previamente acordados, además de sumar el servicio de delivery destinado a usuarios jubilados quienes pueden solicitar los libros telefónicamente para que les sean alcanzados a sus domicilios.

El ingreso es restringido por lo que los interesados deben solicitar el turno telefónicamente al 481894.

No están habilitadas la Sala de Lectura, el Espacio Jóven ni el Castillo Infantil, solo se permite la elección y retiro de libros.

Tanto para convenir turnos como por el servicio de delivery para adultos mayores, la Biblioteca suma al teléfono fijo el siguiente celular al que se podrá solicitar todo vía Whatsapp 2923-562084.

Salutación anticipada por el Día del Periodista

El próximo domingo 7 de junio se celebra en nuestro país el “Día del Periodista”, en conmemoración a la fundación por parte de Mariano Moreno del semanario La Gazeta de Buenos Ayres, que salió a la calle pocos días después de finalizada la Revolución de Mayo.

El semanario constituyó una experiencia pionera en el periodismo de nuestra etapa independiente y aunque dejó de publicarse en 1821, su primer número marcó un camino que aún hoy es un ejemplo a seguir, pues en su primera página abogaba por la libertad de prensa al afirmar: “Felices tiempos aquellos en que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente”.

Anticipándose a este día, el intendente Alejandro Dichiara saluda a todos los periodistas y comunicadores locales “realzando su tarea y el invalorable tiempo que dedican para la difusión de las actividades que genera nuestra ciudad”.

