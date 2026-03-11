Monte Hermoso: Arranz inauguró las Sesiones Ordinarias 2026

El Jefe Comunal, Hernán Arranz, brindó hoy su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, donde trazó un balance de su gestión y proyectó un 2026 enfocado en la modernización y el desarrollo urbano. Bajo el concepto de “la confianza” como base del modelo de ciudad, el mandatario destacó que “Monte Hermoso crece a un ritmo del 2,5% anual, quintuplicando la media de décadas anteriores”.

El Intendente ratificó su modelo de gestión basada en la autonomía económica y en un Estado dinamizador; hizo un repaso de las obras de gran magnitud que se concretaron el año pasado gracias a la administración de recursos propios (70% del presupuesto) y al apoyo del Estado Provincial.

Destacó la inauguración de la Casa de la Cultura, “que recibe a más de 700 personas por mes, y la creación del primer Centro Universitario de la ciudad”. Habló de la reconstrucción de más de mil metros de rambla y nuevas pasarelas para fortalecer el perfil turístico y celebró dos logros que tienen que ver con la “soberanía energética y sanitaria: la mega obra de independencia energética para Sauce Grande realizada por la Cooperativa Eléctrica y la puesta en marcha de la Planta de Oxígeno Medicinal, que genera un ahorro de 126 millones de pesos anuales.

También habló del fortalecimiento al tejido social a través de la inversión de más de 750 millones de pesos al desarrollo del deporte y la cultura; de la asistencia directa que de 2024 a 2025 se incrementó en un 110%.

Arranz describió al Estado Municipal como “dinamizador de la economía y facilitador” con programas como el Habitar MH y Mejoramientos Habitacionales que “inyectaron empleo y movimiento económico a la ciudad” sumado a eventos y desgravaciones para nuevos emprendimientos, entre otros.

“Ante la adversidad, este municipio no retrocedió; se transformó en el escudo de sus vecinos”, enfatizó, destacando también que el equipamiento propio permitió un ahorro operativo de 600 millones de pesos, por ejemplo.

Hoja de Ruta 2026: las obras que vienen

Para el año en curso, el Ejecutivo Municipal anunció proyectos de gran envergadura destinados a mejorar la calidad de vida y la operatividad urbana:

Saneamiento y Servicios: Se espera inaugurar la mega obra de Reacondicionamiento de la Planta Cloacal y finalizar la obra hidráulica en el Barrio Esperanza.

Movilidad Urbana: Se proyecta la construcción de 8 nuevas rotondas, la creación de sendas aeróbicas en la Av. Bahía Blanca y la integración de la Ruta 78 y el Camino Sinuoso Este a la red peatonal.

Salud y Acción Social: Se ampliará la capacidad del Hospital Ramón Carrillo con 8 nuevas camas de internación y otras 8 para el Hogar de Abuelos, además de avanzar con la 3° etapa del plan habitacional Habitar MH.

Desarrollo Comercial y Turístico: El plan incluye la remodelación de la Manzana Cívica, la nueva Feria de Artesanos en Plaza Parque y la transformación de la oficina de turismo en un centro de informes moderno e innovador.

