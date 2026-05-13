Monte Hermoso: Arranz informó a Kicillof los daños producidos por el temporal

13 mayo, 2026 0

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz se reunió este miércoles con el gobernador Axel Kicillof.

En el encuentro, el Jefe Comunal le brindó un informe pormenorizado de los daños causados por el último fenómeno meteorológico que azotó a la ciudad.

Allí se detalló lo sucedido con el frente costero y otros destrozos, ya sea del sector privado específicamente con los paradores de playa como así también la rotura de cámaras de seguridad, resguardos de Guardavidas, luminarias, etc.

“Dialogamos con el gobernador, lo noté muy preocupado por la situación que también afectó a otras localidades costeras, y desde ya se comprometió a trabajar en conjunto para la pronta recuperación de nuestro frente costero”, manifestó Arranz.

“Mientras tanto, seguimos con los trabajos de limpieza y extracción de distintos elementos de la costa y calles aledañas”, concluyó Arranz.

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