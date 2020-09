Monte Hermoso cerrará acceso ante casos positivos, cuando el lunes ingresen no residentes

El intendente de Monte Hermoso, Alejando Dichiara, señaló hoy que “si llegáramos a tener casos a partir del ingreso de los vecinos no residentes, automáticamente se suspenderá el acceso y se volverá atrás con la medida”.

Dichiara formuló estos conceptos de cara a que el próximo lunes los residentes que cuentan con viviendas propias podrán ingresar tras solicitar turnos y en el marco de un protocolo ya que desde que comenzó el distanciamiento social por la pandemia de coronavirus no pudieron ir a visitarlas y supervisarlas.

“Después de más 180 días y del hartazgo generalizado, creo que tenemos que empezar a avanzar sobre dar un paso adelante en cuanto a hacer convivir la economía y las necesidades que tiene la ciudad de Monte Hermoso”, agregó durante una conferencia de prensa.

El intendente dijo que el ingreso al balneario es monitoreado continuamente y “en caso que los vecinos no residentes se retiren en el tiempo acordado, se cerrará el acceso hasta que esas personas no se retiren”.

“Si llegáramos a tener casos a partir del ingreso de los vecinos no residentes, automáticamente se suspenderá el acceso y se volverá atrás con la medida”, dijo al sostener que “no tenemos que estar preocupados, sino atentos y ocupados en hacer bien las cosas”.

Fuentes de la comuna indicaron que desde el 21 de septiembre podrán ingresar hasta 200 vehículos por día, con un máximo de dos personas, los cuales deberán presentar los permisos de circulación, aplicación Cuidar y DNI y documentación del vehículo, entre otros.

“El horario de ingreso será desde las 8 hasta las 18 y van a poder permanecer hasta el otro día hasta las 10 de la mañana, para ver su vivienda de segunda residencia”, expresaron desde la comuna.

Por último se indicó que el ingreso de los no residentes se llevará a cabo con la finalidad que puedan revisar sus viviendas como así también ante la posibilidad de llevar a cabo algún arreglo.

