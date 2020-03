Monte Hermoso cierra su único ingreso y solo permite el paso de residentes permanentes, semipermanentes y proveedores

19 marzo, 2020 Leido: 118

A partir de las 14 horas de hoy jueves 19 hasta el 31 de marzo, por Decreto del Ejecutivo Municipal, se cierra el paso a Monte Hermoso a toda persona que no sea residente permanente, semipermanente o proveedor.

Este blindaje responde al poco compromiso de los turistas de no respetar la cuarentena solicitada por el Gobierno Nacional, de cara a esta pandemia mundial.



Sólo podrán entrar residentes que presenten el DNI y los semipermanentes deberán presentar DNI y la escritura de su propiedad; además de firmar la declaración jurada correspondiente con preguntas de rutina, y permitiéndoles solo un ingreso, hasta el 31 de marzo.

La medida apunta a evitar el arribo de turistas durante el fin de semana largo, aunque no afectará el ingreso a la localidad de “servicios de emergencias y fuerzas de seguridad (bomberos, ambulancias, defensa civil, y cualquier servicio de esta índole); vehículos y personas que ingresen mercaderías esenciales para la supervivencia de la población del Distrito de Monte Hermoso; toda persona que acredite ser contribuyente de la comuna a través de la titularidad de una vivienda a través del título de dominio que lo demuestre”.

También se permitirá el acceso “a personas que por su oficio y/o profesión cumplan una función necesaria para el normal desempeño de la comuna”.

http://www.montehermoso.gov.ar/prensa/imagenes/decretocierreaccesomh.pdf

Volver