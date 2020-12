Monte Hermoso comenzó a recibir turistas

El secretario de Turismo de Monte Hermoso, Franco Gentili, aseguró a LU 24 que, al habilitarse la llegada de turistas, “estamos con muchas expectativas, ganas y optimismo porque es algo que necesitábamos como destino de sol y playa”.

“Va a ser una temporada distinta pero se ha trabajado mucho para que se pueda desarrollar de la manera más normal posible”, agregó.

El funcionario explicó que en el ingreso se deberá presentar el Certificado Verano que se puede descargar en la página www.argentina.gob.ar/verano. En este sentido, indicó que puede estar impreso o en la aplicación Cuidar.

Gentili manifestó que no hay límites de estadía y quienes quieran ir a pasar el día lo podrán hacer, lógicamente presentando el certificado. Tampoco hay restricciones horarias para circular, “si los paradores y comercios nocturnos, ya que no habrá boliches bailables, estarán abiertos hasta las 3:30”, afirmó.

Finalmente, señaló que hay consultas, “mucho menos que en años anteriores por el contexto”, y no tantas reservas.

Actualmente, Monte Hermoso registra un caso activo de Covid-19 y 21 positivos desde que comenzó la pandemia. Ayer, se presentó una ambulancia de Terapia Intensiva especializada para pacientes con coronavirus.

