Monte Hermoso: comenzó el ciclo lectivo de la nueva Escuela Agraria en Sauce Grande

13 marzo, 2026 0

Con la apertura de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1, el municipio de Monte Hermoso suma su quinta institución media. Se trata de la primera y única escuela en toda la Provincia de Buenos Aires con la especialización en Pesca y Acuicultura.

En el marco del inicio del ciclo lectivo 2026, la ciudad ayer vivió una jornada histórica con la puesta en marcha de EESA N° 1. Esta nueva institución no solo amplía la infraestructura escolar del distrito, sino que introduce una modalidad técnica de vanguardia sin precedentes en el territorio bonaerense.

La apertura del acto inaugural estuvo a cargo de su directora, Ana Marcela García quien agradeció la presencia del público y enfatizó “hoy le estamos dando vida a una institución que nace para que el conocimiento se erradique aquí mismo permitiendo que nuestros jóvenes puedan estudiar y profesionalizarse en nuestra localidad”.

“Abrir las escuelas y las aulas es un acto de justicia para todos los derechos innegables de los bonaerenses; este tipo de educación impulsa la producción social, otorga valor real y tiene la visión de nuestro territorio. Permitiría jerarquizar la producción pesquera y los recursos acuíferos”, destacó la flamante directora.

Por su parte, el intendente, Hernán Arranz, continuó con los agradecimientos y manifestó “Estamos emocionados, esta inauguración es importante para nosotros y no es producto de la casualidad; quiero que disfrutemos del presente de Monte Hermoso y de Sauce Grande que hoy cuenta con una secundaria nueva, una ruta, un centro turístico, delegación y posta policial”.

Además, remarcó “seguimos trabajando con las cooperativas para continuar con el nuevo tendido eléctrico y también en un nuevo proyecto para poder traer agua potable a Sauce Grande”.

“Estoy contento de ser parte de esta historia de Monte Hermoso y poder disfrutar del trabajo que realizan y con el apoyo del gobierno provincial que siempre nos acompaña para gestionar día a día para que se den este tipo de cosas”, concluyó Arranz.

Con esta incorporación, Monte Hermoso reafirma su compromiso con la educación pública, sumando la modalidad de Pesca y Acuicultura a su ya diversa oferta que incluye: Bachilleratos: Ciencias Sociales, Arte, Ciencias Naturales, Economía y Administración, Educación Física y Turismo. Tecnicaturas: Maestro Mayor de Obras, Energías Renovables y Programación.

El acto, además, contó con la presencia del secretario de Gobierno, Ramiro Busca, el jefe Regional de Educación, Claudio Martini y al Distrital, Julio Bello, y los inspectores de Educación Agraria, Cristian Nielsen y Juan Pablo Faienza.

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