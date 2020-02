Monte Hermoso: Comienza el 7º Festival de Tango en la Plaza de la Memoria

Desde este viernes y hasta el domingo, Monte Hermoso vivirá la 7ª edición del Festival de Tango, que dará inicio a las 20.30 horas con el show de “Purretes, arrabaleros de ayer hoy y siempre” en Pedro de Mendoza y Fossatty, Plaza de la Memoria.

Este evento que crece al compás del 2×4, año tras año, contará con espectáculos de primer nivel, en la voz de Nora Roca junto a Gaby “La voz sensual del Tango” y el pianista Víctor Volpe.

También tendrá lugar la actuación del trío Bahía Blanca Tango, con el cantante Pablo Gibelli. Participará el Ballet Tango Sólido y muchos artistas más, invitados a estos tres días que propone Monte Hermoso, para la música popular.

Básquet de Liga: Villa Mitre vs. Gimnasia de La Plata en el Polideportivo

Este sábado vuelve el básquet de Liga al Gimnasio Polideportivo Municipal donde Villa Mitre se enfrentará a Gimnasia de La Plata desde las 22 horas en lo que será el anteúltimo partido de la temporada.

El último enfrentamiento en el Polideportivo Municipal será el martes 18/02 ante Ciclista de Junín.

El valor de las entradas para todos los enfrentamientos son de $200 la general / Socios $150 / Platea socio $300 / Platea no socio $350. Los hinchas con abono actualizado ingresan gratuitamente.

Inscripción abierta para el 3° encuentro internacional de escritores “La Luna con Gatillo”

Organizado por el Grupo Nacional de Escritores “Voces del Viento” y con el auspicio de la Municipalidad de Monte Hermoso, del 9 al 12 de abril de 2020 la ciudad vivirá la tercera edición del Encuentro Internacional de Escritores “La Luna Con Gatillo”, cuyas inscripciones para participar como escritores se encuentran abiertas de forma libre, gratuita, obligatoria y virtual, por medio de la página web: http://lalunacongatillo.com.ar/ hasta el 21 de febrero.

El evento dará cita a 200 escritores de lugares tan disímiles como La India, República Saharaui, España, México, El Salvador, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y de la mayoría de las provincias de Argentina, tales como Chubut, Neuquén, Rio Negro, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Mendoza, Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán, Jujuy y Salta.

Como siempre, contará con la asamblea poética, mesas de lectura, charlas, conferencias, una marcha poética para recordar a los escritores desaparecidos y homenajes a escritores. Todas las actividades son abiertas al público.

El Encuentro Internacional de Escritores “La Luna Con Gatillo” fue declarado de Interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante local; de Interés Provincial por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y de Interés Nacional por la Honorable Cámara de Diputados de La Nación, y cuenta con el apoyo de instituciones como UNS y las Cooperativas Telefónica y Eléctrica de Monte Hermoso además de la Cooperativa Obrera. A ellos se suma el patrocinio de las instituciones madres de las letras de nuestro país y Latinoamérica.

“Un mundo bajo la lupa” en el Museo de Ciencias

El Museo Municipal de Ciencias Naturales “Vicente Di Martino” recuerda que todos los martes y sábados, a las 21.30 horas en sus instalaciones, realizará la actividad denominada “Un mundo bajo la lupa” orientada a niños de 5 a 12 años, quienes mediante la lupa binocular podrán observar animales representantes del mar (caracoles, cangrejos, estrellas, medusas) y vegetales de nuestras dunas.

Si bien la actividad es libre y gratuita, los cupos son limitados, por lo que se deberá de realizar una inscripción previa al 2921482601.

Pan y Circo Teatro presenta la obra “Ahora es cuando!”

Este lunes a las 22 horas en la Sala Auditórium del Centro de Convenciones, Pan y Circo Teatro presenta la obra “Ahora es cuando!”.

Las entradas tendrán un valor de $300 a beneficio del Hospital Dr. Ramón Carrillo.

Síntesis argumental

Ahora es Cuando es una obra de dramaturgia y dirección propia de la compañía Pan y Circo. Sosteniendo la base de la técnica de Comedia del arte y teatro bufo donde se encuentran dos sirvientes, Colombina y Brighella, del mítico personaje Pantaleone, que intentan rebelarse contra éste, mascullando “El plan de la sopa envenenada”. En esta pieza comitrágica se ven los mecanismos mediante los cuales el poder logra neutralizar los levantamientos, la necesidad de reflexionar sobre nuestro concepto de poder… ¿Qué es el poder? ¿Es una persona? ¿Por qué tantos discursos picantes y revolucionarios terminan en frases hechas y bajas en sodio?

Cronograma de actividades del 14 al 16 de febrero

Viernes 14

10- Visita Histórica Guiada al Balneario Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados. De 15 a 20 – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en parador Lupita (Bajada calle Río Iguazú)

De 16 a 19 – Centro de actividades náuticas en la Laguna Sauce Grande para niños y niñas desde los 4 años. Libre y gratuito.

16 – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

18 – Visita Histórica Guiada a la Laguna Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

20.30 – 7ª edición del Festival de Tango “Purretes, Arrabaleros y Tangueros Dorreguenses” en Pedro de Mendoza y Fossatty, Plaza de la Memoria.

20:30 – Espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradía en la Peatonal Dorrego.

21.30 – 7ª edición del Festival de Tango “Trío Bahía Blanca Tango, con el cantante Pablo Gibelli” en Pedro de Mendoza y Fossatty, Plaza de la Memoria.

22 – Show: Gato Peters “Cuentero” en el Centro Cultural. Entrada desde los $600.

22 – Conciertos al aire libre de la Biblioteca Popular en las escalinatas del Centro de Convenciones.

De 22 a 00 – Observaciones Astronómicas en el Centro de Observación Astronómica, Camino Sinuoso Acceso Oeste. Libre y gratuito.

Sábado 15

10 – Visita Histórica Guiada a la Laguna Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

17 – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

18 – Visita Histórica Guiada al Balneario Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

19.30 – Clases gratuitas de ritmos, a cargo de la profesora Anahi Ullua en la Plaza del Calvario del Balneario Sauce Grande.

20.30 – 7ª edición del Festival de Tango “Ballet Tango Solido – espectáculo con Bailarines y la voz de Jorge Márquez con Eliana Mola y Daniel Cruz” en Pedro de Mendoza y Fossatty, Plaza de la Memoria.

20:30 – Espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

21.30 – “Un mundo bajo la lupa” en el Museo de Ciencias. Actividad para niños y niñas de 5 a 12 años. Actividad es libre y gratuita, cupos limitados, inscripción previa al 2921482601.

21:30 – Tango y Milonga callejera en la Peatonal Dufaur y Costanera.

21.30 – Noches de fiesta en el Balneario Sauce Grande, plaza del Calvario

22 – Torneo Liga Argentina de Básquet Villa Mitre vs Gimnasia de La Plata. Polideportivo Municipal. Entradas: Plateas, socios y jubilados $300, platea no socio $350, general socios y jubilados $150 y general no socios $200.

23 – Obra teatral “Epifanía, serás lo que debes ser” en plaza del Calvario del Balneario Sauce Grande.

Domingo 16

10 – Visita Histórica Guiada al Balneario Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

De 10 a 13 – Campus Exclusivo de lanzamiento en la Argentina con la presencia de Esteban “Gallo” Pérez en el Gimnasio Polideportivo Municipal.

17 – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

18 – Visita Histórica Guiada a la Laguna Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

20.30 – 7ª edición del Festival de Tango Nora Roca y Gaby “la voz sensual del tango” junto al pianista Víctor Volpe presentan su nuevo espectáculo “Viva el Tango” en Pedro de Mendoza y Fossatty, Plaza de la Memoria.

20:30 – Espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradía en la Peatonal Dorrego.

22 – Obra teatral “Anarquía Marítima” en el Centro de Convenciones, entrada $300 a beneficio de la Cooperadora del Hospital Municipal.

