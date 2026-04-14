Monte Hermoso continua su camino a una ciudad más sustentable

14 abril, 2026 6

Desde Monte Hermoso Ciudad, indican que separar los residuos en origen es clave: los orgánicos (restos de comida, yerba, cáscaras) y los inorgánicos (papel, cartón, plásticos, vidrios y metales) permiten reducir el impacto ambiental y mejorar el reciclaje.

Para acompañar este proceso, recuerdan que cuentan con Estaciones Ambientales distribuidas en distintos barrios y puntos estratégicos de la ciudad.

Para ver las estaciones, pueden ingresar en: https://montehermoso.gov.ar/sitio/informacion/monte-separa/

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