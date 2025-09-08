Monte Hermoso: contundente victoria de Fuerza Patria

Monte Hermoso no estuvo ajeno a los resultados ganadores que arrojaron las elecciones del último domingo. Allí Fuerza Patria logró un rotundo éxito en las urnas tal como viene ocurriendo hace varias décadas, renovando la confianza de dicho espacio político y repitiendo los resultados de las elecciones legislativas 2025 en territorio bonaerense.



La lista de Fuerza Patria encabezada por José Abraham logró incorporar tres concejales, obteniendo un 58.91%, quedando en segundo lugar La Libertad Avanza con 21.94% (ingresan dos ediles), mientras que muy cerca en tercera colocación se ubicó Somos con 19.13%.

